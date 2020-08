SGP-wethouder Urk onder vuur om verzwijgen neventaken

Urk

De wethouder legt zijn taken voorlopig neer, meldde de gemeente Urk donderdagavond na een spoeddebat met burgemeester Ineke Bakker en de fractievoorzitters over de positie van Post. Bakker laat een onafhankelijk integriteitsonderzoek doen naar de SGP-bestuurder. Wethouder Freek Brouwer zal zijn taken voorlopig waarnemen. Tijdens het spoeddebat is Post gevraagd opheldering te geven over zijn rol in het transportbedrijf, en antwoord te geven op de grote vraag waarom hij daarover zweeg.

in opspraak

De Stentor ontdekte deze week dat Post formeel betrokken is bij JP Trans, het transportbedrijf van zijn 32-jarige zoon, waar hij transportmanager is. Onlangs raakte dat bedrijf in opspraak toen de zoon van Post werd..

