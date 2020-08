Kabinet getergd over achteloze omgang met coronaregels

Den Haag

Ze vonden het nodig om eerder terug te komen van vakantie, want het gaat niet goed met de bestrijding van het coronavirus. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) waarschuwden de Nederlanders tien dagen geleden via Facebook om niet te verslappen. Precies dat zien ze nu toch gebeuren. Steeds meer mensen, en vooral jongeren, lappen de basisregels zoals het afstand houden aan de laars.

snelle toename

Het aantal besmettingen met het virus loopt in rap tempo op; donderdag een record van 601, het hoogste getal sinds half april. ‘Het virus is bezig met een gevaarlijke opmars’, constateerde Rutte. Dat maakt dat de situatie zorgelijk is.

Het kabinet wil niet stilzitten en kondigt nieuwe maatregelen aan. Die..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .