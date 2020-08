Kust en zwemplassen overvol

Op de Nederlandse stranden was het donderdag zeer vol, zoals hier bij Scheveningen. Parkeerplaatsen langs de Noordzeekust stroomden vol waarna veel gemeenten strandgangers waarschuwden dat ze alleen nog per fiets of te voet het strand konden bereiken. 'Afstand houden is lastig’, twitterde de gemeente Bloemendaal, en Katwijk riep mensen op om niet meer naar het strand te komen. De veiligheidsregio Kennemerland adviseert automobilisten die de komende dagen naar de kust willen rijden om te zorgen voor voldoende water aan boord. De toegangsweg naar de Rosandepolder, een strand langs de Rijn bij Oosterbeek, werd donderdag afgesloten wegens te grote drukte. Bij twee zwemplassen op de Veluwe (Zeumeren en de Zandenplas) was 's morg..

