Spelend kind beschoten op schoolplein Barneveld

De politie onderzoekt een schietincident in Barneveld waarbij, zo bleek later in het ziekenhuis, een jongen is geraakt. Tijdens het onderzoek in het ziekenhuis werd "een projectiel" in zijn lichaam aangetroffen, meldt de politie donderdag. Wat er precies is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is, is niet duidelijk. <

'Veel meer werklozen Amsterdam in 2021'

De coronacrisis kan volgend jaar in Amsterdam leiden tot bijna een verdrievoudiging van het aantal werklozen. In 2019 telde de hoofdstad nog 21.000 bewoners zonder baan en in het slechtste scenario worden dat er volgend jaar 59.000. Dat staat in een prognose van de gemeente. <

