NVWA controleert strenger op ivoor

Den Haag

In Nederland zijn de afgelopen jaren de regels rond de handel in ivoor verscherpt. Ivoor mag alleen verhandeld, geruild of weggegeven worden met een ontheffing in de vorm van een EU-certificaat. Er geldt een uitzondering voor antiek ivoor. Dat moet dan wel bewerkt zijn en aantoonbaar legaal zijn verkregen voor 3 maart 1947.