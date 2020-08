Staande ovaties verboden bij Grachtenfestival

Ondanks corona spelen er ruim tweehonderd jonge talenten jazz en klassieke muziek. Verschillende concerten zijn gratis thuis te volgen via een livestream.

In Amsterdam wapperen 81 rode vlaggen om de aandacht te vestigen op het tiendaagse Grachtenfestival dat vandaag begint.

Amsterdam

Tien jaar geleden dreigde er een eind te komen aan het traditionele Grachtenfestival nadat twee hoofdsponsors waren afgehaakt. Nu kan zelfs een pandemie het grootste klassieke muziekfestijn van Nederland niet stoppen. ‘Het is een bizarre gedachte dat wij een van de weinige muziekfestivals zijn die wel doorgang kunnen vinden deze zomer’, vindt directeur Marie-Luce Bree.

‘De stad is ons festivalterrein. Dat heeft ons gered’, legt hoofdprogrammeur Lestari Scholtes uit. ‘Op een enorm evenemententerrein als dat van Lowlands kun je je niet aan de richtlijnen houden. Maar in kerken, hofjes, zalen en andere bijzondere locaties is het, met goede protocollen, wél mogelijk op te treden.’

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .