Kun je een mes slijpen met een koffiebeker?

Het leven is al moeilijk genoeg. Daarom testen ND-redacteuren deze zomer zogenoemde lifehacks: online graag gedeelde trucjes die het bestaan makkelijker beloven te maken. Maar of ze echt werken …? Vandaag: Mes slijpen met mok.

Belofte

Je mes wordt scherper met de onderkant van de mok. Dat zegt de jonge vrouw op het YouTubefilmpje. Ze gooit demonstratief de mok met koffie (?) leeg op de grond, wat totaal niet past bij haar nette verschijning en haar keurige keuken.

Benodigdheden

Bot mesje, stenen mok, tomaat, snijplankje. En natuurlijk het YouTubefilmpje waarop de montere vrouw de lifehack uitlegt – ze heet trouwens Nicki Sizemore.

Eerste gedachten

Voor de botte mesjes in de keukenla zou het best kunnen werken, want een slijpsteen is ook van steen, maar mijn betere messen waag ik er niet aan.

Uitvoering

De keuze valt op een mok die ik zelden gebruik: een grote beker met een foto van mijn kat erop. Ooit gekregen van Sinterklaas en ik glimlach bij de herinnering. ..

