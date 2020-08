Ventilatiesysteem blijkt mogelijk oorzaak van uitbraak coronavirus in verpleeghuis Maassluis

Het venitilatiesysteem in de woonkamer heeft waarschijnlijk geleid tot het grote aantal besmettingen in het verpleeghuis in Maassluis, blijkt uit onderzoek van het RIVM.

In verpleegtehuis De Tweemaster is de bezoekregeling meteen stopgezet nadat bij diverse bewoners besmetting van het coronavirus is vastgesteld. Opnieuw komen de bewoners in een isolement te zitten. Het virus blijkt zeker nog niet verdwenen. (beeld Marcel van den Bergh)

Bilthoven

Bij een corona-uitbraak in een verpleeghuis in Maassluis speelde het ventilatiesysteem waarschijnlijk een rol. Dat blijkt uit een vertrouwelijke RIVM-rapportage, in het bezit van de Volkskrant. Niet eerder is verspreiding van het virus via luchtcirculatie zo aannemelijk gemaakt.

De rapportage voedt de voortdurende discussie of het COVID-19-virus zich ook via kleine deeltjes door de lucht (aerosolen) verspreidt. In dat geval kan ventilatie een belangrijke rol spelen. Een groep van 239 wetenschappers drong vorige maand in een open brief nog aan dit serieuzer te nemen.

Tussen 23 en 26 juni raakten in verpleeghuisafdeling De Tweemaster 17 van de 21 bewoners besmet met het COVID-19-virus. Zes van hen overleden. Ook..

