Leger des Heils gaat zelf driehonderd huizen bouwen voor ex-cliënten

Almere

Kapitein Harm Slomp behoort tot de senioren van zijn orde. De kapiteins bij het Leger des Heils zijn doorgaans halverwege de dertig; hij is in de vijftig. Met een glimlach: ‘In die zin ben ik een vreemde eend in de bijt. Maar ik zit hier prima op m’n plek.’

Na een aantal jaren in Afrika als zendeling te hebben gewerkt fungeert Slomp sinds 2017 als directeur van de stichting Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg. In die hoedanigheid werkt hij al jaren aan een oplossing voor het probleem dat veel ex-cliënten er nauwelijks in slagen een betaalbare woning te vinden.

Het is een nijpende kwestie, legt Slomp uit. ‘Wij helpen mensen die echt niemand meer hebben om op terug te vallen. De gevallen zijn dan vaak ook schrijnend. Zo vangen w..

