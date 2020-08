Rusthoven: Op de Begraafplaats Watersnood 1953 hebben graven geen datum nodig

Van monumentaal tot noodvoorziening: begraafplaatsen in Nederland hebben hun eigen sfeer en toets. In deze – lichtvoetige – zomerserie een impressie van ongewoon gewone rusthoven. Vandaag: de Begraafplaats Watersnood 1953 in Oude-Tonge.

Het wordt in het zuidwesten van Nederland nog altijd met een hoofdletter geschreven: de Ramp. In de rest van het land wordt bij de grootste ramp die ons land in de twintigste eeuw trof, wellicht aan de Tweede Wereldoorlog gedacht. Zo niet in dit deel van het land. Daar gaat het nog altijd over de Watersnoodramp. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 braken hier de dijken en zaaide het zeewater dood en verderf. De Ramp kostte 1836 mensen het leven.

In Oude-Tonge, een dorp op Goeree-Overflakkee, waren de meeste slachtoffers te betreuren. Zo’n tien procent van de bevolking, 305 personen, vond in die nacht de dood. Alleen in Ouwerkerk en Nieuwerkerk verdronken naar verhouding nog meer inwoners, maar deze plaatsen op Schouwen-Duiveland..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .