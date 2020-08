Zeven vreemdelingen gevonden in container

De Koninklijke Marechaussee heeft woensdagavond zeven vreemdelingen gevonden in het Rotterdamse havengebied Europoort. Ze zaten verstopt in een container. Medewerkers van de ambulance kwamen ter plaatse om de gezondheidstoestand van de mensen te controleren. <

'Zee bij Zuiderstrand is nu te gevaarlijk'

De reddingsbrigade Den Haag heeft de rode vlag gehesen bij het Zuiderstrand. De zee is er momenteel erg gevaarlijk door muien en de sterke getijdenstroming als gevolg van springtij. Daarom is het beter als badgasten op dat strand niet de zee in gaan, aldus de reddingsbrigade. De afgelopen tijd zijn langs verschillende stranden tientallen mensen in de problemen gekomen door sterke stromingen..

