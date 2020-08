Boete voor betogers tegen mondkapjes in Rotterdam

Rotterdam

De demonstrerende groep liep in het gebied waar sinds 5 augustus de mondkapjesplicht is ingevoerd. Dertig demonstranten gaven geen gehoor aan de waarschuwingen van de politie. De sfeer werd volgens de politie dan ook eventjes grimmig, maar al snel konden agenten dit de-escaleren. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vond het gedrag van de protesterende mensen weinig solidair en zelfs onverantwoordelijk. 'Protesteren mag. Het is een onderdeel van onze democratie, maar doelbewust zonder mondkap op zo’n drukke plek protesteren, is niet te tolereren. Aan de voet van de Erasmusbrug is genoeg ruimte.'

De discussie over wel of niet een mondkapjesplicht in de openbare ruimte zien bedrijven terug in de verkoop van de maskers. Zo krijgt de online winkel Koopjedeal per dag zeshonderd tot zevenhonderd bestellingen binnen. Een flinke stijging in vergelijking met een maand geleden, toen waren dat er soms maar twintig per dag.

optreden

Nu Amsterdam en Rotterdam de mondkapjesplicht invoeren, wil John Jorritsma, de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, dat bestuurders optreden tegen mensen die coronaregels overtreden. Dit is niet het moment om de teugels te laten vieren, stelde Jorritsma woensdag in een appel aan bestuurders in de regio rond Eindhoven en Helmond.

'We zien de aandacht voor het virus wegebben, de maatregelen worden onvoldoende nageleefd. Niet alleen in de horeca. Anderhalve meter afstand is en blijft de norm. We blijven handelen vanuit het principe aanspreken, waarschuwen, aanpakken. Echter, het is gelet op de ontwikkelingen het moment om de gesprekken strakker in te gaan en de daad bij het woord te gaan voegen.' <