Volgende week plenair coronadebat

De Tweede Kamer houdt volgende week woensdag een plenair debat over de ontwikkelingen rond het coronavirus. De coalitiepartijen hebben daarmee ingestemd.

Den Haag

Oorspronkelijk stond voor die dag een commissievergadering gepland. Daar komt het plenaire debat voor in de plaats. Een belangrijk verschil is dat Kamerleden daarin zelf direct met voorstellen kunnen komen.

PvdA-leider Lodewijk Asscher stelde afgelopen weekeinde voor om al deze week te debatteren over de aanpak van het coronavirus. Hij maakt zich zorgen om het snel oplopende aantal besmettingen. Zijn verzoek om het zomerreces eerder te onderbreken vond evenwel geen gehoor bij de regeringspartijen.

Ziekenhuizen behandelen momenteel 118 patiënten met het coronavirus. Dit is het hoogste aantal in de afgelopen weken. Op de intensive cares liggen dertig mensen met COVID-19. Dit is het hoogste aantal sinds eind juni. <