Plaatsvervangers leggen bloemen

Den Haag

Mensen die vanwege de coronamaatregelen niet zijn uitgenodigd voor de nationale herdenking van de bevrijding van het Koninkrijk der Nederlanden op 15 augustus, kunnen op die dag voor 1 euro een zonnebloem bestellen. Die zonnebloemen worden dan door scholieren van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum in Den Haag en het Zeekadettencorps Vlaardingen bij het Indisch Monument in Den Haag gelegd. Daar heeft in kleine kring de herdenking plaats van het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. De capitulatie van Japan betekende 75 jaar geleden de bevrijding van het hele koninkrijk. <