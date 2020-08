Gironummer voor Libanon geopend

Den Haag

Het Nederlandse Rode Kruis heeft gironummer 5125 geopend voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet dinsdag. Hierbij zijn zeker honderd mensen omgekomen, vierduizend mensen gewond geraakt en 200.000 mensen dakloos geworden. Het Libanese Rode Kruis was snel na de ramp aanwezig met meer dan 75 ambulances en 375 verpleegkundigen om eerste hulp te verlenen. Daarnaast zijn posten opgezet voor mensen die niet in het ziekenhuis terechtkunnen. Volgens het Rode Kruis kon het gezondheidssysteem van Libanon de coronapandemie al niet aan en staat het nu nog meer onder druk. <