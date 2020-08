Aan de ketting: Vrijstaand huis voor iedereen

Hij is er niet! Hij is terug naar Kameroen, al sinds twee weken. Nog maar net zit ik in Heerenveen op de fiets of ik stap alweer af. Hier in het parochiehuis woont immers Charles Eba’a, de priester uit Afrika die geroepen werd om de kerk in Nederland te dienen. Ik mocht deze ‘zwarte engel’ met een aanstekelijk Godsvertrouwen in april interviewen en wil hem graag even begroeten.