Zomeruitjes: Speelboerderij in Raalte is veel meer dan een schommel en een wip

In het woud van attractieparken, dierentuinen en musea kozen ANWB-leden de leukste uitjes per provincie. Zijn ze echt zo leuk? Vandaag: speel- en recreatieboerderij de Flierefluiter in Raalte, Overijssel.

‘We gaan naar de speeltuin.’

Ik heb het nog maar net gezegd of Fenna (4) is haar fietsje al aan het pakken. Maar deze speeltuin is niet om de hoek. Het wordt twee uur tuffen over een aantal A-wegen. En dan maar hopen dat het de moeite waard is.

Gelukkig vallen Fenna en haar zusje Zoey (3) lekker in slaap en kan ik tijdens de relaxte rit een hele overdenking van Arie de Rover op GrootNieuwsRadio luisteren. Het landschap wordt steeds groener en als we het laatste stukje door bosrijk gebied rijden, ben ik helemaal in een vakantiestemming.

De grote parkeerplaatsen bij onze eindbestemming verraden al dat dit niet zomaar een speeltuintje is met een schommel en een wip. Het staat lekker vol, dus het moet een populair uitje zijn. Vol goede moed pas..

