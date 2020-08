De komende dagen loopt de temperatuur verder op. Met het Nationaal Hitteplan waarschuwt het RIVM voor de risico’s die warmte met zich meebrengt. Mensen krijgen het advies om onder meer goed te drinken, de schaduw op te zoeken, zich niet te veel in te spannen en naar anderen om te kijken.

Niet alleen het RIVM maakt zich druk over de warmte. Ook de kustgemeenten nemen extra maatregelen, want stijgende temperaturen leiden tot een toename in bezoekersaantallen. De gemeente Den Haag zet op Scheveningen twintig handhavers in. Dat is drie keer zoveel als anders. Woordvoerder Theresa Scheeben verwacht dan ook meer drukte. ‘Vanwege corona vieren meer mensen vakantie in eigen land. We attende..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .