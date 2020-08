Aantal coronapatiënten in ziekenhuis is gestegen en stijgt verder

Ziekenhuizen behandelen momenteel 118 patiënten met het coronavirus. Dit is het hoogste aantal in de afgelopen weken. De meeste komen uit de regio’s Amsterdam en Rotterdam, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dit zijn ook de gebieden waar de meeste nieuwe besmettingen worden vastgesteld.

Op de intensive cares liggen 30 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dit is het hoogste aantal sinds eind juni. Minder dan een week geleden, op 30 juli, lagen 14 coronapatiënten op de intensive care. “Op basis van het aantal nieuwe besmettingen verwachten we een verdere stijging in de komende twee weken”, laat voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg weten. Verpleegafdelingen behandelen 88 mensen met het coronavirus, het hoogste aantal sinds 25 juli.

Op de intensivecareafdelingen liggen ook 584 mensen met andere aandoeningen, zoals ernstige hartklachten en kanker, of mensen die een ongeluk hebben gehad. Dat betekent dat er in totaal 614 mensen op de intensive care worden behandeld. Voor het eerst sinds 25 juli komt dit aantal boven de 600 uit.

Ziekenhuizen komen nog niet in de problemen door de stijging. Nederland telt 116 ziekenhuislocaties. In elk ziekenhuis ligt nu dus gemiddeld ongeveer 1 patiënt met corona. De ic’s hebben 1150 bedden beschikbaar. Ongeveer 500 bedden zijn momenteel dus niet in gebruik.