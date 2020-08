Zorg over nieuwe besmettingsgolf

De verdubbeling van het aantal besmettingen met het coronavirus leidt tot bezorgdheid bij het RIVM en heeft het kabinet ertoe gebracht donderdag opnieuw een persconferentie over het virus te houden. Het RIVM is vooral bezorgd over de stijging van het aantal besmettingen onder 50-plussers en de verdubbeling van het aantal ziekenhuisopnamen.

Bilthoven

Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten van het RIVM hoopt dat de trend van de afgelopen weken niet doorzet. ‘Dit is derde week op rij dat het aantal besmettingen toeneemt, een reden tot zorg, zeker ook omdat er meer ziekenhuisopnamen zijn.’

Het aantal gemelde coronabesmettingen is afgelopen week bijna verdubbeld naar 2588 besmettingen. Ook het aantal ziekenhuisopnamen stijgt, de sterftecijfers blijven laag. Minder Nederlanders laten zich testen, maar het deel van de coronatesten dat positief is, stijgt. Het stijgende percentage positieve testen is voor het RIVM een indicatie dat er meer personen in Nederland besmet zijn. Van den Hof: ‘Wij gaan niet over de..

