Drents drugslab ontdekt door EncroChat-kraak

Een drugslab dat op 1 mei is ontmanteld in Eext in Drenthe, is ontdekt doordat de politie eerder dit jaar de versleutelde chatdienst EncroChat, die door criminelen werd gebruikt, heeft gekraakt. Dat bleek dinsdag tijdens de eerste inleidende zitting bij de rechtbank in Assen. <

Provincies trekken concessie Keolis in

De provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland hebben de gunning van een concessie aan het Franse ov-bedrijf Keolis dinsdag definitief ingetrokken. Keolis zou het busvervoer in de regio IJssel-Vecht gaan verzorgen, maar deze zomer bleek dat het bedrijf opzettelijk onjuiste informatie had verstrekt en daardoor de aanbesteding won. <

Kwaliteit zwemwater neemt in hoog tempo af

De ..

