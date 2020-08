Flevoland beraadt zich op edelherten

Lelystad

De provincie Flevoland buigt zich over de vraag wat er moet gebeuren met de edelherten die van Gelderland naar Flevoland zijn gezwommen. Volgens natuurbeheerders lopen er zo'n zeven dieren in twee natuurgebieden bij Biddinghuizen en Zeewolde. Het is de vraag of de provincie toestaat dat er buiten de Oostvaardersplassen edelherten rondlopen in Flevoland. 'We wisten al een poosje dat enkele edelherten er kennelijk in geslaagd waren om het Veluwemeer over te zwemmen. Er is al advies ingewonnen bij deskundigen. Het wachten is nu op een juridisch advies. Binnenkort komen Gedeputeerde Staten met een beleidsvoorstel', zegt een woordvoerster van verantwoordelijk gedeputeerde Harold Hofstra. <