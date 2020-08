Hij was chauffeur voor Alexander Pechtold, sliep op bankjes in New York en ziet als leraar in China nu hoe belangrijk het democratische proces is: Ton Visser (56).

Den Haag

Een tweestrijd met een minister die in de partij op handen wordt gedragen: u bent niet bang aangelegd.

‘Het ergste wat me kan overkomen, is dat ik afga. Nou en? In de profielschets voor de lijsttrekker staat dat ze iemand zoeken die lef heeft. Ik reis al vijftien jaar over de wereld. Ik woon nergens, ik zwerf. Geregeld heb ik op een bankje geslapen in het Central Park in New York. Ik was keibang. Maar ik viel in slaap, en de dag erna werd ik weer wakker. Niks aan de hand. Bij D66 weet ik in ieder geval zeker dat niemand me gaat beroven.’

Met welk werk betaalt u al die wereldreizen?

‘Het klinkt duurder dan het is. Als ik eenmaal ergens ben, leef ik heel goedkoop, op een budget van vijftien euro per dag. Dat lukt mee..

