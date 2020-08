In het dorp van Hielke en Sietse

'Je hebt het net gemist, maar even eerder kwam hier een zwaan voorbij met een pijl door z'n kop. Zó'n ding.' Klaas maakt een breed armgebaar. Met zijn fietspont heeft hij ons bij Akkrum net naar de overkant gebracht. Het is de tweede keer dat we per boot oversteken. 'Ik heb de politie nog gebeld. Het is toch zielig. Hij kan niet eens met z'n kop onder water.'

Ik ben al bijna aan het eind van mijn tocht, samen met mijn zoon Daan, als we Klaas spreken. Zijn enthousiasme groeit als hij hoort dat ik voor de krant op pad ben. Vrijdag wordt de nieuwe Kameleon-film opgenomen in Terherne, vlakbij. Dan moet ik terugkomen, zegt hij. Hij zet ons nog op de foto, met op de achtergrond een molen die 'De Spin' heet. En dan gaan we verder – en hij terug. 'Oant sjen!'

kerkklokken

Fietsen met je zoon van acht is anders – en beter. We bekijken kort Sneek, waar Sjirk de fiets achterliet. En na ruim een kilometer staat Daan ineens bovenop de rem. 'Die kerk is open. Zullen we even binnengaan?' Een minuut later staan we in de Sint Martinuskerk. Een verrassend mooie katholieke kerk...

