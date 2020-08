Nog geen nieuwe visa Chinese journalisten

Peking

Hu Xijin, hoofdredacteur van de Chinese krant Global Times, zegt dat de Chinese autoriteiten er rekening mee houden dat alle Chinese journalisten de VS moeten verlaten, nu de VS geen visa meer verlengen. 'Als dat het geval is, zal China dat vergelden, inclusief door Amerikaanse journalisten in Hongkong te treffen', aldus Hu. De Global Times valt onder de partijkrant van de Communistische Partij. Hu waarschuwde eerder al dat de visa van verschillende Chinese journalisten in de VS donderdag verlopen en dat die vooralsnog niet zijn verlengd. China zal 'fel' reageren, schreef Hu op Weibo, de Chinese equivalent van Twitter. <