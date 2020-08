Studentencampagne wijst op risico corona

Rotterdam

In Rotterdam is dinsdag een campagne afgetrapt om studenten te wijzen op de coronamaatregelen en het belang van testen bij verschijnselen. Er werden onder meer met hengels folders uitgedeeld. Burgemeester Ahmed Aboutaleb was bij de aftrap op het grote plein bij het Centraal Station aanwezig. Er zijn steeds meer besmettingen onder studenten in Rotterdam. Zo’n vijftig studenten gaan de komende weken de stad in en universiteit, hogescholen en horeca langs, onder het credo 'Niet lullen, maar testen!' De campagne zal ook online worden gevoerd en is bedacht en wordt uitgevoerd door studenten zelf. <