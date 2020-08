Een kijkje bij een hulpgroep voor mannen: ‘Ze vernedert me, het ligt niet alleen aan mij’

Eindhoven

‘Waarom schreeuwen vrouwen altijd zo?’

‘Ik kan daar ook niet tegen. Ik schreeuw zelf nooit. Ik zeg vier keer: schreeuw niet zo. En de vijfde keer ... dan ontplof ik.’

Het is dinsdagavond. In een grauw, sober zaaltje ergens in de gemeente Eindhoven komen zes mannen en twee trainers bij elkaar. Het is de Carrouselgroep, een unieke hulpgroep voor mannen die betrokken zijn bij huiselijk geweld. Bij hoge uitzondering en met ieders toestemming mag de Volkskrant eenmalig aanschuiven, mits de anonimiteit van de deelnemers wordt gegarandeerd.

‘Hoe vind je het hier?’ vraagt trainer Hanneke Geurts aan een nieuwkomer.

‘Heel lastig’, antwoordt hij. ‘Ik ben zelf hulpverlener, ik ben gewend andere mensen te begeleiden. En nou zit ik hier bij ..

