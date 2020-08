Te veel zwijnen op de Veluwe na milde winters en overschot aan eikels en beukennoten

Arnhem

Voor 1 september moet het gros van de zesduizend wilde zwijnen die er op de Veluwe te veel zijn, worden geschoten. Na die tijd vallen de eerste beukennootjes en verdwijnen de dieren de bossen in, waardoor het voor jagers lastiger wordt ze te vinden en te schieten.

Het aantal wilde zwijnen op de Veluwe is de laatste jaren wat groter dan voorheen, doordat de winters mild zijn en de ‘mast’, de hoeveelheid eikels en beukennoten, al zeven jaar op rij erg groot is. Er is, kortom, voor de wilde varkens meer dan genoeg voedsel. Doordat de dieren zich in hoog tempo voortplanten – een zeug kan al werpen in het jaar dat ze geboren is – kan de aanwas snel gaan.

‘We moeten continu corrigeren’, zegt Erik Koffeman, secretaris van de Faunabeheereenh..

