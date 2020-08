De beeldentuin: De Holstein-Friesian in Pools polyester werd een blijvertje in Jubbega

Wandelaars die vanuit het woud tegenover de familie Algra de onverharde Kromhoutsreed oversteken, staan ineens oog in oog met een tijger die vervaarlijk loert op een ljip, een kievit, die een paar maatjes te groot voor hem is. Even verderop rijst een kolossale zwartbonte koe op uit het struikgewas. En nog dieper verscholen op het weelderig begroeide erf staat een paard waarvan weliswaar wat zwarte verf is afgebladderd, maar dat desondanks zeer overtuigend de maten en anatomie van een Frysk hynder vertoont.



Rendert Algra, man van twaalf ambachten, zit nu twintig jaar in de polyester tuindieren. Het begon kort voor de millenniumwisseling, in de aanloop naar Simmer Twatûzend: de zomer van 2000. De provincie Fryslân nodigde alle F..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .