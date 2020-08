Mustafa vluchtte uit Jemen: ‘Als bekend wordt dat ik christen ben, krijgen mijn ouders problemen’

Oorlog, armoede en honger, de situatie in Jemen is zeer nijpend. Een paar miljoen inwoners sloeg op de vlucht. Een van hen is Mustafa. Hij liet zich in het diepste geheim dopen en vluchtte naar Nederland, nadat rebellen hem hadden bedreigd.

Nog ziet hij de angst in de ogen van zijn vrouw en oudste dochter als er weer eens bommen vielen in het door burgeroorlog geteisterde Jemen. Wanneer Mustafa erover vertelt, in zijn flat in het westen van Nederland, vullen zijn ogen zich met tranen. Hij zit op de bank in zijn woonkamer. Hier wacht de veertiger op de hereniging met zijn vrouw en drie kinderen, in de leeftijd van drie tot en met elf jaar.

Mustafa groeit op als oudste in een gezin met zeven kinderen in Taiz, een stad in het noorden van Jemen. Vanaf 2003 studeert hij business administration aan de universiteit in de hoofdstad Sanaa. Na twee jaar breekt hij zijn studie noodgedwongen af, wanneer zijn vader door een auto-ongeluk arbeidsongeschikt raakt. ‘Ik moest geld verdienen.’

..

