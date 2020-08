Meer passagiers met corona op Schiphol en Eindhoven Airport

Het aantal passagiers dat naar Schiphol is gereisd en besmet bleek te zijn met het coronavirus is van 38 op 17 juli gestegen tot 76. De GGD Kennemerland meldt dit na berichtgeving in Het Parool.

Schiphol

Volgens een woordvoerster betekent dat niet dat deze personen het virus al bij zich droegen toen ze in het vliegtuig zaten. Ze zaten misschien nog in hun incubatieperiode of hebben het na de vlucht opgelopen. Schiphol controleert dit, om zo contactonderzoek te kunnen doen naar andere mensen die op dezelfde vlucht zaten.

De Koninklijke Marechaussee heeft het de laatste tijd drukker met passagiers die overlast veroorzaken. Zo zorgen onder meer reizigers die geen mondkapje willen dragen voor 'gedoe' en dat kan tot hoge boetes leiden.

Voor de vijfde achtereenvolgende dag lag het aantal vastgestelde besmettingen maandag boven de driehonderd. Het waren er 372. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis neemt toe tot 109. <

Van Rooi Meat

Bij slachterij Van Rooi Meat in Helmond is onvoldoende zicht op de naleving van de coronamaatregelen. Om die reden gaat de GGD onaangekondigde controles uitvoeren aan de poorten van het bedrijf. In de media wordt gesteld dat medewerkers van het bedrijf onder druk zouden zijn gezet om gezondheidsverklaringen niet naar waarheid in te vullen.