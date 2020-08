Hongaarse justitie wil Roelf B. terug in de cel

De in Hongarije voor drugshandel veroordeelde Nederlandse topsprinter Roelf B. en zijn schoolvriend Gert-Jan N. moeten mogelijk weer de gevangenis in. Het Hongaarse Openbaar Ministerie in Boedapest vindt dat er onmiddellijk een einde moet komen aan hun huisarrest. ´Wij vinden dat zij in de gevangenis hun hoger beroep moeten afwachten', zei een woordvoerder van het OM. <

Geen coronadebat deze week voor Asscher

De Tweede Kamer komt deze week niet vervroegd terug van zomerreces voor een debat over het coronabeleid van het kabinet. De coalitiepartijen houden dat tegen, zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher op NPO Radio 1. 'De coalitie heeft laten weten dat ze dat debat niet willen'..

