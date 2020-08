De mens achter de toga

In de Vlaamse serie Strafpleiters zonder toga gaat Gilles De Coster in gesprek met bekende advocaten. Wie zijn ze buiten de rechtbank? Hoe gaan ze om met de heftige verhalen die ze meemaken, zonder dat het ten koste gaat van henzelf?

Advocate Nina van Eeckhaut trad in de voetsporen van haar vader, die inmiddels overleden is. Op momenten dat ze de moed dreigt te verliezen, voelt het alsof hij haar bijstaat. Voor zijn ‘laatste reis’ had hij zijn toga aan.

Het is voor strafpleiter Katrien van der Straeten onmogelijk om haar baan te combineren met het ophalen van kinderen bij de schooldeuren.

Sommige advocaten die de presentator spreekt, zijn ook in de loop van de tijd daar iets milder in geworden, in die zin dat ze niet meer van zichzelf vragen om 24/7 beschikbaar te zijn voor hun cliënten.

Het kan voordelen hebben als je partner ook advocaat is. ‘Je verstaat elkaar en hebt hetzelfde ritme.’

De deadlines, continue bereikbaarheid, de hooggesp..

