Verstappen scoort ook met kijkcijfers

Hilversum

Max Verstappen in de Britse Grand Prix heeft Ziggo zondag veel kijkers opgeleverd. Naar de Grote Prijs keken bijna 1,1 miljoen mensen via het open kanaal van Ziggo, goed voor een derde plaats in de kijkcijferlijst. Nog eens 351.000 mensen zagen Verstappen via Ziggo Sport Select in de slotfase naar de tweede plaats oprukken, waarmee die zender op plaats 17 in de kijkcijferlijst staat. Daartussen prijken op de plaatsen 9 en 12 de voor- en nabeschouwing op de Britse Grand Prix. De voorbeschouwing trok 492.000 kijkers, de nazit 609.000. Het NOS Journaal van 20.00 uur (NPO 1) voerde de kijkcijferlijst aan met 1,6 miljoen kijkers. <