Druktemonitor in Utrecht voor recreant

Utrecht

Recreanten en toeristen kunnen bij hun bezoek aan de provincie Utrecht voortaan via de site druktemonitorutrecht.nl zien hoe druk het is in recreatiegebieden, stadscentra en horeca. De monitor, ontwikkeld door het Bureau Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, is in Gelderland sinds eind juni actief. De Utrechtse gedeputeerde Arne Schaddelee hoopt dat toezichthouders door de druktemonitor minder vaak hoeven in te grijpen. Ondernemers, beheerders van natuur- en recreatiegebieden en handhavers geven enkele keren per dag door hoe druk het in hun omgeving is en houden zo de informatie op de kaart actueel. <