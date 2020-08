Middel op komst tegen dodelijk RS-virus, dat de tweede doodsoorzaak van jonge kinderen is

Na meer dan vijftig jaar onderzoek is er eindelijk een eenvoudig middel in zicht waarmee een ziekte kan worden bestreden die elke winter opnieuw overvolle kinder-ic’s veroorzaakt.

Utrecht

Het RS-virus, wereldwijd de tweede doodsoorzaak bij jonge kinderen, kan worden ontwapend met slechts één injectie met een antistof die zo lang in het lichaam blijft dat pasgeboren kinderen er een heel jaar door zijn beschermd.

‘Dit verandert alles’, zegt hoogleraar en kinderarts-infectioloog Louis Bont (Wilhelmina Kinderziekenhuis) over de resultaten van het internationale onderzoek dat werd uitgevoerd in 23 landen. Door het RS-virus, dat ernstige luchtweginfecties kan veroorzaken, belanden alleen al in Nederland jaarlijks tweeduizend kinderen in het ziekenhuis, van wie 150 tot 200 op de ic.

antistof

De Utrechtse kinderarts, gespecialiseerd in het RS-virus, vertelt dat elk jaar rond ke..

