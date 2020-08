Rusthoven: Begraafplaats met bekende Nederlanders is een bezoek waard voor cultuur- en natuurliefminnaars

Begraafplaatsen in Nederland hebben hun eigen sfeer. In deze zomerserie bezoeken redacteuren kerkhoven en stadsbegraafplaatsen, noodvoorzieningen en natuurbegraafplaatsen. Vandaag: Begraafplaats Fangmanweg in Oosterbeek.

Alleen al de naam is intrigerend: Begraafplaats Fangmanweg. Een naam waar ik nog nooit van gehoord had. Leendert Fangman was de eigenaar van het landgoed Bato, dat tegenover de begraafplaats ligt, op een prachtige plek bovenaan de stuwwal bij Oosterbeek, met een schitterend uitzicht op de Rijn. Wie weleens in die omgeving is geweest, zal het landgoed kennen van de Westerbouwing, een pretpark avant la lettre, waar wij als gezin kwamen als we bij een oom en tante logeerden, die net als mijn grootouders in Velp woonden. De speeltuin met kabelbaan moest het alweer dertig jaar geleden afleggen tegen concurrentie van opkomende grote attractieparken als de Efteling.

