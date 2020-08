Politie hoopt op doorbraak in moordzaak meisje

De politie heeft zaterdag nieuwe bijzonderheden bekend gemaakt over de moord in 1995 op de 8-jarige Manon Seijkens uit Helmond, die ook seksueel misbruikt werd.

Helmond

Met het bekendmaken van de nieuwe details hoopt de politie 25 jaar na de moord alsnog op het spoor van de dader te komen. Ondanks de eerdere aanhouding van drie verdachten is de moordzaak nooit opgelost. Geen van deze drie heeft de moord gepleegd, zegt de politie nu. Op het lichaam van het meisje werd indertijd een 27 centimeter lange, zwarte haar gevonden. Nieuwe DNA-technieken laten zien dat deze haar afkomstig moet zijn van iemand met een Oost-Aziatische achtergrond. De haar zou volgens het coldcaseteam van de politie Oost-Brabant bijvoorbeeld van de dader kunnen zijn, of van een belangrijke getuige. Het meisje verdween op 10 augustus 1995 uit Helmond, en werd pas een halfjaar later gevonden. Het lichaam was begraven in dichte bosschages, niet ver van haar huis. Volgens de politie moet de dader de omgeving goed gekend hebben. <