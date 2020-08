Uren extra onderweg op drukke Europese wegen

Het was zaterdag een drukke dag op de Europese wegen naar vakantiebestemmingen. In Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Italië moesten mensen rekening houden met uren extra reistijd.

Den Haag

Grootste knelpunt was zaterdag de A10/11 in Oostenrijk, aldus de ANWB. Vanaf Salzburg tot aan grens met Slovenië moesten reizigers rekening houden met ruim 5 uur extra reistijd. Dat is inclusief de 3 uur wachttijd voor de Karawankentunnel.

Ook op de Franse wegen als de Autoroute du Soleil (A7) en de A10 richting Bordeaux waren lange wachttijden. Voor Frankrijk was het de eerste zwarte zaterdag van deze zomer. Rond het middaguur telde de Franse gendarmerie in totaal 760 kilometer file op de Franse wegen. Dat is 2 kilometer minder dan er in 2019 op de eerste zwarte zaterdag heeft gestaan.

In Italië was er veel verkeer onderweg naar de Adriatische kust. Ook op de A12 tussen Genua en Pisa was het uren langzaam rijden.

Mensen die via Duitsland naar hun vakantiebestemming reizen, moesten ook rekening houden met extra reistijd. Zo stond het voor de Deense grens uren vast.

Richting Spanje waren er geen files. Veel vakantiegangers mijden Spanje vanwege lokale corona-uitbraken. <