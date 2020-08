TikTok-ban in de VS

President Trump doet TikTok in de ban. (beeld afp)

Met de aankondiging om TikTok in de Verenigde Staten aan banden te leggen, heeft de Amerikaanse president Donald Trump zich niet populair gemaakt bij socialemediagebruikers. Amerikaanse TikTokkers laten in tweets weten niet (langer) op Trump te willen stemmen bij de verkiezingen. ‘Beter gaat Donald Trump TikTok niet verbieden. Om eerlijk te zijn is TikTok de enige app die ik nog gebruik. Mensen moeten NIET op Trump stemmen!’, schrijft een man. ‘Ik verkies TikTok boven Trump’, reageert een ander beslist. ‘Wordt TikTok mij ontnomen, dan zal ik wel een andere manier vinden waarmee ik mijn dagen kan verspillen. Ga toch weg, Trump.’ Een man weet het zeker, zijn stem gaat naar Joe Biden. ‘Ik haat Biden..

