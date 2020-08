'Heilige' status van corona-experts staat onder druk

Bestuurders en politici trekken de ooit 'heilige' corona-experts van het kabinet nu publiekelijk in twijfel.

Het Outbreak Management Team ziet er weinig in, maar mondkapjes zijn vanaf deze week toch verplicht in Amsterdam en Rotterdam.

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls (op de rug gezien), minister Tamara van Ark en RIVM-baas Jaap van Dissel geven een persconferentie op het provinciehuis in Utrecht, na afloop van een ingelast overleg van de veiligheidsregio's. (beeld anp / Jeroen Jumelet)

Den Haag

Ahmed Aboutaleb heeft altijd al een feilloos gevoel gehad voor het maatschappelijk sentiment. Van Charlie Hebdo (‘rot toch op’) tot het verbieden van een Turkse verkiezingsbijeenkomst: de Rotterdamse burgemeester weet steevast de goede snaar te raken bij het grote publiek.

Nu weer? In de coronacrisis heeft de populaire burgemeester vorige week zijn rol opgeëist. Het Outbreak Management Team (OMT) mag dan nog steeds geen heil zien in mondkapjes, toch worden ze op sommige locaties verplicht. Omdat Aboutaleb – en in zijn kielzog de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema – het wil.

Veel ontzag voor RIVM-topman Jaap van Dissel en zijn collega's toont de Rotterdamse bestuurder daarbij niet. Aboutaleb doet..

