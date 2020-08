Uitgedroogde Veluwe snakt naar zompig moeras

Wilp

Elke stap maakt een klein stofwolkje los van het bospad. De zwarte grond op de bodem van de Voorstondensebeek is stevig en droog. Terwijl gebiedsbeheerder Dennis Dorman van waterschap Vallei & Veluwe in de droge beek springt, zegt hij: ‘In een normaal jaar zou het water nu tot mijn knieën staan.’

Februari leek redding te brengen met een aantal flinke stortbuien. Maar net toen alles weer in het blad begon te komen en de boeren hadden geplant, sloeg het weer om: 2020 is het derde jaar op rij dat er in Nederland uitzonderlijke droogte heerst. Warm, droog en een stevige oostenwind die als een reusachtige föhn over het land trekt. Het neerslagtekort – het verschil tussen neerslag en verdamping – breekt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .