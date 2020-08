Een flits, een knal, een vuurbal

D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 62: atoomaanvallen op Japan.

Op zondag 5 augustus 1945 hoorde piloot Paul Tibbets (30) dat hij de volgende dag een bijzondere opdracht moest uitvoeren. Tibbets diende sinds 1937 bij de Amerikaanse luchtmacht, nadat hij eerder enkele jaren medicijnen had gestuurd. Hij was in Engeland gelegerd geweest en had bombardementsvluchten uitgevoerd boven Frankrijk. Tijdens een vlucht naar Lille, in oktober 1942, had hij gezien hoe onschuldige burgers slachtoffer waren geworden van afgezwaaide bommen. Even had hij zich schuldig gevoeld, tot hij zich realiseerde dat hij een operatie uitvoerde zoals een dokter dat deed. Medelijden met..

