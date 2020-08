Reconstrueren met de vrijheid van de beeldhouwer

Rotterdam

Remie Bakker is gediplomeerd kunstenaar én gediplomeerd boer. Hij moet er zelf een beetje om lachen, maar al wat hij ooit heeft geleerd, inclusief pottenbakken, komt samen in Manimal Works, zijn bedrijf op een industrieterrein in Rotterdam. Hier creëert Bakker zijn toegepaste kunst: modellen van dieren die niemand ooit heeft gezien omdat ze honderdduizenden jaren geleden van de aardbodem verdwenen. Hij werkt voor collega-kunstenaars, voor de politie, voor universiteiten, musea, particuliere verzamelaars en cineasten. ‘Je realiseert je niet dat je dat zoiets zelf kunt gaan doen.’

sabeltandkat

Bakker houdt van het ambachtelijke werk met zijn handen én van de intel..

