Voetbalschool A'dam dicht na beschieting

Amsterdam

Een voetbalschool in Amsterdam Nieuw-West is op last van burgemeester Femke Halsema per direct gesloten voor onbepaalde tijd. De indoorsportclub aan de Johan Huizingalaan werd in de nacht van woensdag op donderdag meerdere keren beschoten. De beschieting heeft volgens de burgemeester 'de openbare orde ernstig verstoord en het woon- en leefklimaat in de omgeving van de club ernstig aangetast' en dus is besloten het pand te sluiten. Niemand raakte bij de beschietingen gewond. Twee mannen in donkere kleding hebben vermoedelijk vanaf een scooter zonder kenteken geschoten. Daarna vluchtten ze richting de Sloterplas. Een nacht eerder werd het café in het souterrain van het W Hotel in de Spuistraat in Amsterdam meerdere keren beschoten. In de voordeur van dat pand zaten minstens tien kogelgaten. <