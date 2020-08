Haast alle oversterfte te wijten aan corona

Haast alle ‘extra’ overledenen in maart en april hadden, zoals al vermoed, COVID-19 als doodsoorzaak. Bij 1956 overledenen die niet getest zijn op het virus, is door de behandelend arts of de schouwarts vastgesteld dat COVID-19 een cruciale rol speelde bij het overlijden.

Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek op basis van voorlopige cijfers over doodsoorzaken. Anders dan in sommige andere landen vond het CBS geen aanwijzingen dat er ook veel extra mensen zijn overleden aan ‘uitgestelde zorg’, het uitstellen van behandelingen door de coronacrisis. In maart en april overleden er juist minder mensen aan kanker en hart- en vaatziekten dan in eerdere jaren.

Onduidelijk is of er helemaal geen effect bij andere doodsoorzaken is. Mochten er, zoals bijvoorbeeld door cardiologen wordt gevreesd, meer mensen overlijden door uitgestelde zorg, dan wordt dit waarschijnlijk pas in latere maanden zichtbaar.

Opvallend is dat in de beginperiode van de ‘intelligente lockdown’ het aanta..

