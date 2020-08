Brit aangehouden met 53 kilo harddrugs

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 72-jarige Brit aangehouden die in bezit was van 53 kilo harddrugs. De man lag te slapen in een verhuiswagen op een parkeerplaats langs de A27 nabij de Utrechtse plaats Maartensdijk. De verdovende middelen werden in de verhuiswagen aangetroffen. Het gaat om dertig kilo heroïne, twintig kilo cocaïne en drie kilo MDMA. <

Reddingsbrigade rukt talloze keren uit

De Reddingsbrigade Nederland is vrijdag 177 keer uitgerukt langs de Nederlandse stranden. Daarbij zijn 36 zwemmers die in de problemen kwamen uit het water gehaald. <

beeld anp

Visumproblemen voor buitenlandse partners

Buitenlandse partners van Nederlanders mogen sinds 27 juli we..

