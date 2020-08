‘Mondkapje op? Dat doe ik niet’

Rotterdam

In rap tempo stevent de trein af op Rotterdam Centraal, dat is omringd door hoge kantoorpanden. Vlak voordat de trein afremt, slaakt een vrouw een aantal stoelen verderop een diepe zucht. 'Ik heb het helemaal benauwd.' Nog voor de trein goed en wel stilstaat, is haar mondkapje al verdwenen in de tas.

Sinds donderdag is bekend dat het verplicht wordt een mondkapje te dragen op drukke plekken in Rotterdam en Amsterdam. In de stad aan de Maas gaat het onder meer om de Coolsingel, Lijnbaan en de Meent. Burgemeester Aboutaleb wil 'mensen aansporen tot goed gedrag' om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De mondkapjesplicht is daar onderdeel van. In de straten van Rotterdam staan pijlen op de grond met..

