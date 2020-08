Alphen aan den Rijn

In een strafrechtelijk onderzoek naar vervalste merkkleding en -schoenen heeft de FIOD 10.000 paar nep-Nikes in beslag genomen. De sportschoenen kwamen tevoorschijn bij het doorzoeken van drie loodsen en een zeecontainer in de omgeving van Alphen aan den Rijn. Ook een woning is doorzocht en de administratie werd meegenomen. <