Broedende vogels erg populair

Ruim 1,8 miljoen mensen gluurden dit jaar via de webcams van Vogelbescherming Nederland in de nesten van elf verschillende soorten vogels. De Vogelbescherming spreekt van een succes. 'Niet eerder keken zo veel mensen naar de broedende vogels.'

Zeist

Volgens Vogelbescherming Nederland zaten de kijkers gemiddeld negentien minuten aan de webcams gekluisterd om naar de broedende vogels te kijken. Beleef de Lente trok voorgaande jaren gemiddeld zo'n 900.000 kijkers.

Vrijdag om 12.00 uur gingen de laatste camera’s bij Beleef de Lente op zwart. Vrijwel alle vogels zijn inmiddels uitgevlogen.

Het nest van de zeearend trok dit seizoen veel bekijks. Dit nest werd gekraakt door een nijlgans. Het filmpje waarop te zien is hoe de jonge gansjes een voor een het vijftien meter hoge nest verlieten, is het best bekeken filmpje van dit seizoen.

De ooievaar was vooral populair bij kinderen en een regelrechte hit in diverse klaslokalen. Drie jongen groeiden voor het oog van de camera op.